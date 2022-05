Patrice BURGAUDEAU

Expérience significative en direction de programmes logiciels complexes pour de grands groupes internationaux dans les secteurs IT et télécoms : softwares des réseaux d'accès 2G/3G et 4G, solutions d'entreprises, les technologies du cloud computing et de la gestion d’interfaces fonctionnelles et applicatives - API - de services WEB en mode Saas.

Grande diversité de projets allant de €2M à €50M.



Mes spécialités :

- Direction de programme international

- Gestion d'équipes virtuelles, pluri-disciplinaires et multi-culturelles

- Engagement client

- Gestion du changement

- Contrôle financier



Certifié ITIL

Certifié PMP





Mes compétences :

ITIL

IT

Scrum

MOA

Cloud computing

International

Contrôle financier

PMP

PMO

SI