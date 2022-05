Patrice CHAPUIS

Musicien batteur freelance, professeur de batterie à Libourne en Gironde.

Gérant de la société CECAM Art et Musique, magasin généraliste de vente d'instruments de musique, de matériel de sonorisation et DJ, d'éclairages scéniques et de discothèques, équipements de studios d'enregistrements.

Son siteArray vous propose toutes les grandes marques, Yamaha, Fender, Korg, Roland, Marshall, Pearl, Tama, Numark, Akai, Pioneer, Takamine, Gretsch, Guild, etc...