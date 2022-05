Patrice CHAUMONT

J'accompagne et conseille des créateurs/repreneurs d'entreprises dans leurs démarches de financement, afin d'obtenir un accord de prêt rapide et de bonnes conditions d'emprunt.



Mes 4 ans d’expertise sur le courtage de financement professionnel et 15 ans d’expérience bancaire permettent d’anticiper les remarques et demandes des banquiers et de valider rapidement la faisabilité de votre dossier.



Mes compétences :

Banque

CHR

Crédit bail

Hotel

restaurant