Apres une carriere etendue (plus de 30 ans) en entreprise, je suis maintenant conseiller independent en systemes de hauts confinements et protection contre contaminations croisees appliques en industries pharmaceutiques, spaciales et nucleaires. Je suis citoyen Francais et Americain, et reside actuellement aux Etats Unis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Ingénierie