Patrice COSTE

L’agence Cap Horn, accompagne les entreprises et les institutions dans leur évolution en plaçant la communication comme un des outils majeurs de leur développement. Nous travaillons en proximité auprès de nos clients pour formaliser la réflexion, ajuster une stratégie de communication, concevoir les messages et développer la palette d’outils adaptés. Les stratégies de marque, la conception et le pilotage d’opérations au service du marketing et de la communication constituent notre cœur d’activité.









Mes compétences :

Accompagnement du changement

Branding & identities

Communication visuelle

Communication institutionnelle

communication editoriale