Patrice DELAGE

Je suis actuellement responsable opérationnel du pôle emballages de Coop Atlantique à Saintes.



Ma carrière professionnelle sera encore longue et c’est une des raisons qui me pousse à vouloir poursuivre le changement d’orientation professionnelle que j’ai entrepris voici deux ans.



Après 18 ans d’activité en tant que chauffeur livreur, j’ai éprouvé le besoin de développer le sens du travail en équipe, de me focaliser sur des sujets d’actualités tels que le développement durable, la gestion et le recyclage des déchets.



Aujourd’hui, mon travail est basé entre autre sur deux axes principaux :



-La gestion des retours d’emballages et de déchets non alimentaires, le stockage et les expéditions fournisseurs (palettes et autres contenants) en provenance des différents magasins et entrepôts de notre entreprise.



-Le traitement et la valorisation des déchets recyclables en direction de nos filières partenaires et les relations et échanges avec les différents interlocuteurs de la chaîne logistique.



Les analyses quotidiennes des différents états me permettent de gérer au plus près les flux et les différents stocks, qui font l’objet d’un inventaire trimestriel.



Je suis très sensible à la qualité et au respect des procédures et règles en vigueurs, ainsi qu’à la sécurité du personnel évoluant sur site et la pérennisation de la certification iso 14001. Ces axes font partie de mes missions principales.



Ma polyvalence est un plus pour gérer la multiplicité des tâches et des délais que j’ai à respecter au sein de l’activité logistique de mon entreprise.



Durant ces deux dernières années, j’ai su me reconvertir dans le management, la logistique et l’environnement, des domaines qui me tiennent très à cœur, je suis capable de m’adapter et d’apprendre rapidement quel que soit le secteur d’activité.



Mes compétences :

Gestion de temps

Autonomie professionnelle

Management d'équipe

Environnement

Gestion de flux