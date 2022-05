Patrice DUMONT

Bonjour,

Depuis 16 ans dans le monde des semi-produits plastiques techniques, après des études dans la transformation de ceux –ci, J’ai tout au long de mon parcours professionnel perfectionné mes connaissances :

Différents postes de ce secteur d’activité : production, ordonnancement de lancement, approvisionnements et achats,

Avant de changer de société pour une nouvelle expérience et aventure dans le commercial cette fois ,avec le commercial sédentaire puis commercial de terrain

Fort de cette expérience et des forces de mon entreprise pour accompagner tous les projets existants ou futur de clients et partenaires dans le développement continue des matériaux plastiques industrielle

l’aventure continue …………



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente