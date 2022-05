Patrice DURAND

Conseiller d'entreprises pour la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine, j'interviens en développement économique et soutien aux entreprises industrielles, surtout auprès des PME.



Ma mission concerne également le développement des relations écoles-entreprises et l'organisation d''événements : Ateliers de sensibilisation, d'échange de pratiques, d'information en Ressources Humaines.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Outplacement

GPEC

Recrutement

Études quantitatives