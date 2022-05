Patrice FORET

Enrichi par une triple expérience de travailleur social, de manager et de directeur de complexe, j'ai acquis une solide expérience dans le secteur médico-social. Aujourd'hui coach praticien certifié Coach & Team, j'accompagne les équipes que je dirige dans la conduite du changement et dans la démarche de coopération par la construction d'une vision partagée. Mon action vise à développer une vision constructive des relations humaines au sein de l'organisation afin de favoriser la croissance identitaire et managériale de mes collaborateurs.

J'interviens également comme coach consultant dans les établissements et services médico-sociaux de façon individuelle ou collective pour accompagner les dirigeants, les managers et leurs équipes dans un contexte de mutation culturelle et de transformation organisationnelle.



Mes compétences :

Politiques sociales

Conduite de projet

Management

Coaching

Team building

Gestion des ressources humaines

Démarche qualité