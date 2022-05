Patrice GANOUNA

Domaines d’intervention

Audit de l'organisation globale de la société, optimisation de la supply-chain avec le modèle SCOR 5supply-chain operations reference model°

Analyse, conception et mise en place de sites logistiques

Organisation physique interne et fonctionnelle de sites logistiques

Définition de stratégie logistique globale et de “supply chain management”

Stratégie d’approvisionnement / plan transport, amont et aval

Mise en place, organisation et pilotage d’équipes projet

Mise en place de procédures et modes opératoires

Définition et mise en place de systèmes d’informations WMS

Gestion des interfaces internes de l’entreprise, ingénierie logistique

Etude d’externalisation logistique pour le compte d’industriels,

Savoir-faire

Méthodes et modélisation : CAST – optimisation des flux

Calcul des coûts logistiques : programme TRIGONE

Architectures SI : WMS – Géode, Réflex

Certification ICPE

Due Diligence – entrepôts classés 1510



Mes compétences :

Conception

Conseil

Logistique

Maitrise d'oeuvre

Audit

Gestion de projet

Génie civil

Management