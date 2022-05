Patrice GUILLON

Bonjour,je me nomme patrice



Intérimaire comme assembleur ajusteur monteur aéronautique



Entreprise pour les qu'elles j'ai travailler ( ALTIS.MEMO.ECA CNAI.MANULLI .TECMAFLEX, ALSTOM



Assemblage et réglage des outisl de la ligne d'assemblage du A 350 d' AIRBUS à montoir de Bretagne et puis sur le même site travail sur les praticables du A 350 suivie de mission AIRBUS Bouguenais toujours sur assemblage mécanique et réglage des outils du A 350



Formation a L'ICAM de NANTES pour obtenir CQPM d'ajusteur en cellule aéronautique Métallique et composite



30 avril 2013 formation terminer CQPM acquis comme ajusteur monteur aéronautique et valider CQPM et les 14 compétences associées



11 mois en poste intérimaire sur le site MALVILLE pour DAHER /Fonction ajusteur aero

travail essentiellement sur l’assemblage de la case de train du A340 pose membranes ( Préparation poste , réglage,repérage des grilles de perçage , perçage alésage avec UPA et manuel , fraisurage, mouchage lamage , pose de fixations LGP HI LITE rivetage à tirer ou à frapper, collage au PR C48 étanchéité au B1 contrôle des jeux sous têtes, métallisation, alodine retouches peinture autocontrôle etc autonome à ce poste . A travaillé également sur les panneaux intrados extrados du caisson central du A 320

En poste depuis début février pour AIRBUS GROUP Montoir de Bretagne st Saint-Nazaire Formation interne en Training Room poste occupé programme XWB A350 case de train liaison barque arrière caisson central



Mes compétences :

Cqpm ajusteur aéronautique

Airbus A350 Aircraft

Aéronautique