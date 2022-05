Patrice HAUSER

Photographe, journaliste et cameraman free-lance, né à Nantes le 1er mai 1970, j'ai effectué, de 1986 à 1997, une carrière dans la Marine Nationale.

En 1998, après une reconversion et un diplôme de 3ème cycle universitaire, je me suis orienté vers le journalisme et la photographie.

Après un passage à la rédaction du magazine Shopvoyage, j'ai participé pendant six ans à la création du site Internet Easyvoyage.com. Depuis 2005, Je collabore avec de nombreux titres de la presse grand public, maisons d'édition, maisons de production et organismes des secteurs public et privé en tant qu'indépendant.



Mes compétences :

Prises de vue

Video

Pilotage

Journalisme

Aviation

Prise de vues

Rédaction

Voyage

Prises de vues vidéo

Reportage

Photographie