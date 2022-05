Patrice JAUBERT

Pilotage et coordination des services administratifs et techniques

• Conseils et assistance du Président et du Conseil d’Administration.

• Propositions et concertations sur les orientations budgétaires.

• Représentation auprès des institutions, des services de l’Etat, des collectivités, des partenaires financiers.

• Élaboration technique des projets et montages financiers avec partenaires

• Gestion des ressources humaines





Mes compétences :

dynamique

Environnement