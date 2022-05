Patrice JAULENT

Je suis depuis Juillet 2010 Responsable d'essai chez EADS ASTRIUM Elancourt. Je suis rattaché à la validation de moyen de test électrique d'équipements récurrents sur la plateforme EUROSTAR3000. Je suis en outre chargé de la robustification des moyens et des évolutions de la testabilité des équipements. En effet, j'ai participé à la validation de multiple équipement de plateforme internationales tels qu'ASTRA, EUTELSAT, ARABSAT, MEASAT ou SKYNET.



De 2009 à 2010, J'ai travaillé sur la qualification spatial de composants (test radiatifs, TID, SEE ,de-rating) pour la société 3D-plus. J'ai également pris part à d'autre études de qualification de composants en milieux hostiles (Humudité saturée, Burn-in, Life Test).

Après un premier et un second cycle à l'université de Montpellier 2 axés sur l'électrique générale avec option physique des semi-conducteurs, je me suis spécialisé, grâce au DEA, au domaine de la micro- et de la nano-électronique. Cette passerelle vers le monde de la recherche m’a permis de travailler au laboratoire IMS (Intégration des Matériaux aux Systèmes).



J'ai, depuis cette date, travaillé sur des composants analogiques rapides du commerce sous irradiations laser. Mon travail s'est effectué dans le département COFI (conception fiabilité test) et plus précisement dans le groupe Nanoélectronique.



En parallèle à ce travail de recherche, l’université m'a permis d'effectuer un monitorat d'enseignement supérieur pendant lequel je participais à la formation de licence première année sur les bases de l’électronique.





Mes compétences :

Programmation

Validation fonctionnelle

Électronique

Physique du solide

Matlab

Informatique