Patrice KALFON

« Bien acheter pour bien vendre ! ».



Au-delà de contribuer fortement à la performance financière de l’entreprise, les Achats constituent un levier essentiel pour développer le chiffre d’affaires.



Mon objectif: bâtir des relations pérennes, conviviales et mutuellement gagnantes avec l’ensemble des fournisseurs, pour délivrer des produits & services innovants, à forte valeur ajoutée.



J'ai été confronté aux challenges suivants:

> Mettre en oeuvre des process et outils performants

> Mettre sous contrôle la relation fournisseurs : spend management, contractualisation, évaluation, réduction du panel...

> Générer des économies importantes: gains d’achats ou de gestion (consultations, solutions d'e-procurement, rationalisation fournisseurs…)

> Promouvoir le développement durable dans le cadre d'une politique RSE forte

> Accompagner le développement de mes collaborateurs car leurs compétences et leur engagement constituent le coeur de ma démarche.





Mes compétences :

Marketing

Achats

Management

e-Business

Data Mining

eProcurement

SAS Statistical Package

Microsoft Office

Business Objects