Patrice KLUG

Intermédiaire en Fusions et acquisitions, je suis passionné par l'accompagnement des dirigeants dans leurs projets stratégiques et leurs projets de changement de vie personnelle.



Associé fondateur de In Extenso Finance & Transmission SAS, nous sommes la banque d'affaires des PME. Nous intervenons sur des opérations de 1 à 50 Millions d'euros en France et à l'international.



De la valorisation à la cession en passant par la recherche de contrepartie et le financement, nous travaillons sur toutes les étapes à travers un appel d'offre.



Mes compétences :

Conseil

Transmission

Fiscalité

Finance