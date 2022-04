Catherine KLUG

Mes expériences en management des ressources humaines pour des entreprises de 250 à 1300 salariés, dans des contextes multiculturels, sociaux et multi-sites exigeants, m’ont permis d’expérimenter avec succès de nombreuses missions. Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion et le développement d’une politique RH dynamique adaptée aux nécessités de votre entreprise, qu’elle soit située en France ou à l’international.



Actuellement en mission, je suis à la recherche d'opportunités correspondant à mes compétences. N'hésitez pas à me contacter pour toute offre de poste. A bientôt !





Mes compétences :

Management d'équipe

Négociation des DP, CE, IRP

Gestion de contentieux

Planifications budgétaires

Pilotages de projets RH

Conseil et support à la ligne managériale

Mise en oeuvre d'un SIRH

benchmarking

Sage Accounting Software

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

support au management

Sage Paie

Bulletins