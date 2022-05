Patrice LE

L'expérience au sein de clients grands comptes dans le domaine bancaire ou de l'aéronautique et défense m'ont permis d'avoir une approche et une organisation de travail adaptée à des environnements différents.



Mon périmètre d'activité repose principalement sur les technologies d'infrastructure Microsoft, incluant un panel technique étendu comme la gestion des serveurs Windows, les domaines Active Directory, la virtualisation VMware en passant par le déploiement d'applications SCCM, tout en gardant à l'esprit que la sécurité reste un aspect fondamental pour garantir un système d'information pérenne.



Rigueur, sens du service et autonomie sont des exemples de mots qui me caractérisent et pour lesquels ils s'appliquent pleinement pour les entreprises en constantes évolution.



Je vous propose de me contacter si vous souhaitez en savoir davantage sur mon parcours:

patrice.le82@gmail.com

06.23.26.85.75



Mes compétences :

Microsoft Windows Server 2008R2

VMware ESX

Windows PowerShell

NetApp

Citrix

Quest Migration Manager 8.10

Netbackup 7

Active Directory

SCCM

Veeam

Microsoft Windows Server

Symantec Endpoint Protection