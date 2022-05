Patrice LE

Sortant d'une formation universitaire orientée sur le monde décisionnel (avec option développement JAVA), mon parcours professionnel a commencé en 2005 où j'ai été impliqué dans de nombreux projets JAVA/J2EE pour la commission européenne dans des cadres administratifs.

Passionné par les technologies JAVA, j'ai continué à intégré d'autres projets dans les secteurs de l'éducation et de la télécommunication.

En 2009, j'ai décidé de revenir dans le monde de la Business Intelligence que j'avais quitté temporairement à la fin de mes études.



Aujourd'hui, je suis donc devenu consultant à double compétence décisionnel et développement JAVA et j'ai trois principales compétences.



- Ma première compétence, c'est une bonne maîtrise de tous les aspects ETL (Datastage, Oracle).

- Ma deuxième compétence, c'est le reporting (Business Objects et BIRT).

- Ma troisième compétence, c'est le développement d'applications WEB avec une bonne maîtrise du langage JAVA



En 2014, afin de m'épanouir personnellement et professionnellement, je suis à la recherche d'une expérience internationale me permettant de mettre au service de mon futur employeur mes compétences



Mes compétences :

JAVA

BIRT

DataStage PX

JAVA / J2EE

DataStage Serveur