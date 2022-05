Patrice LE BRUN

(Actuellement je suis chez Sécuritas Nantes en SSIAP 2.) en CDI.



De multiples expériences dans la surveillance et la maintenance :

- Formation en interne des EPI (triangle du feu, évacuation, manipulations des extincteurs et RIA), voir aussi les préparations au SSIAP 1.

- Maintenance Divers (des extincteurs, RIA, essai du groupe électrogène, essais des postes sprinkler, remise en sécurité des clapets ; volets ; exutoire, informatique, espace vert …. )

- Bon bricoleur en : sanitaire, peinture, lambris, plâtre, ciment, électricité (changer des ampoules ; prise électrique ; fusible ;etc..), menuiserie (placard, huisserie ;etc) .

- Magasinier (gestion des stocks, conduite d’un chariot élévateur et nacelle)

- sociable, ponctuel, travailleur, courtois, sens de la relation client.

- Très bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, navigation sur le Web, GTB ou GTC).

- Permis : VL et PL 19t à revalider par une visite médicale si besoin .

- Expérience en temps qu’animateur sportif, avec un diplôme d’instructeur fédéral de karaté (ceinture noire 1er Dan, pour le club de kung-fu de la chapelle sur Erdre.

Je reste à l’écoute pour toutes nouvelles expériences.



Mes compétences :

Word / excel

Informatique

Internet