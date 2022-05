Patrice LE DOARÉ

Manager reporting expérimenté avec plus de 20 années d’expérience en finance, contrôle de gestion et comptabilité. Véritable bras droit de la direction financière Europe sur l’ensemble des projets de déploiements IT que ce soit au niveau du système PMS, des outils de reporting et consolidation que de la migration sous SAP.

Forte sensibilité opérationnelle avec developpement de KPIs et d’outils de reporting permettant aux opérationnels et au management groupe de suivre la performance et la rentabilité des résidences tant en France qu’au niveau Européen



Mes compétences :

KShuttle (collecteur de données)

SAP Finance

Reservation Management Service

Microsoft Excel 2010

Vision

Protel Management Service

Sun System