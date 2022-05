Patrice LIDON

Né le : 01/08/69



Formations:

Musicales♪ Cours particuliers de piano jazz --Ingénieurie du son, Arrangeur Piano : - Guitare : - Batterie : Solfège : Cours de chant : Danse : Jazz moderne : Classique,

Théâtre, Le rôle de Dany dans la pièce Dany est mort écrite par un jeune auteur niçois en 1992

Cinéma : Acteur de complément pour le film : « RONIN (Robert DENIRO et jean RENO) AVRIL 1997.



MAINTENANCE INDUSTRIEL ( formation Eledctrotechnique / mécannique )

GO CLUB MED : responsable adjoint technique en village vacance



AMBULANCIER : Dilômé d'état ( prise en charge de patients / bilan clinique et gestes d'urgence



VRP¨: vente en porte à porte



Divers :

Concours · « Cabrel » 4 ème place pour le meilleur compositeur de musiques Aout 1994 · « Radio crochet » à Nice, 1er interprète gagnant du concours : 23/07/91. ·

Projets Télé /radio: le 14 septembre : Invité d’honneur pour une émission sur canal32 de 19h à 20h "Entrer des artistes " avec interprétation de deux chansons Le 3 septembre : Interviewé par thème radio au sujet de » mademoiselle » Presse : Article en première page sur L’est éclair (Interviewer Par la presse Locale au sujet de ma chanson) » mademoiselle « Reportage par canal32 le 15 aout 2007 (pour une diffusion dans le journal télévisé) Qualités: Persévérant, Passionné, Sensible et Motivé…



Mes compétences :

GO club med

Électrotechnique maintenance industriel

Informatique et réseaux.

Vente et télé marketing

Composition

Comédie

Arrangements

Design sonore

AMBULANCIER D.E.A

Thanatopraxie