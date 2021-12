Mickaël NULLET

Tout simplement issus d'un parcour en Hôtellerie Restauration après mes études j ai vite compris que ma place et ce que je voulais vraiment était dans une boutique.. Formation et formation.. j'ai obtenue mon diplôme de Vendeur Conseil en Magasin . Suite à une embauche dans une boutique de PAP en tant que Vendeur jai très vite évoluer en Adjoint de boutique .. Aujourd'hui l enseigne à fais faillite en Europe et nous aussi .. Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Vendeur ou d Adjoint



Je suis un savant mélange entre :



Des compétences : animer, écouter, organiser, communiquer, prendre des décisions, déléguer, prioriser, gérer ses émotions, contrôler, motiver, etc.

Des comportements : être exemplaire, gérer son équipe, prendre des risques, assumer les décisions de l'organisation, etc.



Mes compétences :

Vente

Relations clients

Gout du chalenge