Patrice LOISY

Chef de projet avec une position d'expert sur les solutions de gestion des temps (GTA), de suivi d'activité, de planification RH telles que (Horoquartz, Asys, Infor), mais aussi sur les outils de planification des tournées telles que PragmaCAD (CGI) ou ARM (ex-logica).



Mon expérience du fonctionnement industriel est un atout dans la mise en place de telles solutions et me permettent d'officier en même temps comme expert métier sur l'offre Horoquartz.



Ma polyvalence, l'expérience acquise en tant que consultant au sein de la société Horoquartz, me permettent d'être positionné sur des missions d'AMOA, de Change, de conseil ou d'intégration.





Mes compétences :

GTA

Conseil

Chef de projet

Consultant

Time tracking

Planification