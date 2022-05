Patrice LONNÉ

De formation biochimiste et souhaitant faire de la recherche génétique, je me suis ré-orienté (vu les pauvres débouchés de la recherche génétique française) vers la prestation informatique.



Après une formation au langage informatique COBOL et un approfondissement des langages web (HTML, xHTML, Javascript, CSS et PHP), j'ai assumé des fonctions d'analystes programmeur durant ma première mission mais aussi d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.



Privilégiant le contact humain et la gestion de projet, je me suis "spécialisé" en Assistance à Maîtrise d'Ouvrage lors des missions suivantes.



Actuellement en poste de Chef de Projet Utilisateur dans le domaine Industrie- Automobile, je suis passionné de cinéma, de théatre, de musique et du web. J'ai créé un blog de critiques de loisirs comme le cinéma, théatre, romans, restaurants et expositions.



Mes compétences :

AMO

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Automobile

Chef de projet

Consultant

Industrie automobile

Maîtrise d'ouvrage