Patrice MAHE

Après plusieurs mois comme consultant en contrôle de gestion au sein d'une entreprise d'audiovisuel sur Paris, et plus de 17 ans passés à l'étranger je suis actuellement à la recherche d'un poste plus stable.

J'ai évolué comme contrôleur de gestion de centres de profit, dans des secteurs aussi exigeants et dynamiques que les services et le commerce au sein d'entreprises multi sites et multi produits.

Fonction de support par excellence, j'ai effectué des tâches propres de Business Analyst avec la mise en place et le suivi de tableaux de bords et d'indicateurs de performance, analyse du compte d'exploitation et de ses composants, reporting, processus budgétaire, gestion de stocks et politique d'approvisionnement, autant de points qui permettent de proposer en permanence des solutions visant à améliorer les performances.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Tableaux de bord

Excel avancé

ERP

Tableaux de bord sur excel

Budget & Controlling

Esprit analytique

Esprit synthétique

Esprit d'équipe

Anglais et espagnol courants

Analyse des ventes

Force de proposition / Élément moteur