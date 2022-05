Patrice MAHY

J'ai 49ans et ai travaillé plus de 7 ans comme technicien de Maintenance Informatique pour des entreprises variées comme le Crédit Lyonnais, des pharmacies et des associations du secteur médico socail.



En 1997 je prends un tournant décisif dans ma carrière en me lançant dans l'aventure Internet via une formation d'Administrateur / Développeur de serveurs Web et ai travaillé depuis chez des entreprises finales comme ASSYSTEM ( comme Admin Système et support utilisateurs ) , NAXOS et MB Fomation ( comme Admin Système et développeur Web ( PHP, Postgresql )) et chez Monaco Telecom comme Webmaster Technique ( Base LDAP sous Oracle, Serveurs Apache et Postfix multidomaines ).



Familiarisé avec le monde Linux depuis 1997, j'ai fait du support auprès d'associations comme Linux-Azur dans des Install Parties et présentations de Technologies Libres.



Je viens de terminer une formation de Développeur Web PHP SQL préparant en alternance une certification ZEND - SQL ORACLE / MYSQL et recherche une entreprise pour me parrainer sur un contrat de Professionnalisation au rythme d'une semaine en formation / 3 semaines en entreprise sur 12 mois.





Mes compétences :

Javascript

HTML

Windows server 2003

MySQL

LDAP

Joomla!

PHP

Linux " ubuntu

Postgresql

Symfony

Drupal

Cisco devices

CSS

Active directory

SQL

JQuery

JQuery UI