Patrice MAYET

Je travaille dans le Web depuis 2002.



Mon passé de sportif de haut-niveau, m'a formé à avoir un fort esprit d'équipe et à aller au bout des choses.



Ma carrière professionnelle est constituée de mon expérience en tant qu'ingénieur d'études et développement chez Telecom Italia au sein du portail grand public Alice; Responsable Technique chez Greencove Ingénierie, leader en solutions de covoiturage (BtoB, BtoC); Responsable Technique de LEXPRESS.fr; Responsable Technique d'Equipe chez Oxalide, hébergeur / infogéreur / devops.



Je suis actuellement Responsable Technique chez SHOPINVEST, holding ecommerce composé des sites MERCORNER, BIJOURAMA, WOMENCORNER, WINARETTA, DECLIKDECO, LOOKEOR et COMPTOIR DE L'HOMME.



Mes compétences :

Gestion de projet

Linux

Smarty

Nginx

Management

Web

PHP

JavaScript

HTML

JQuery

PHP 5

IIS

Scrum

Apache