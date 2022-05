Patrice MAÏA FONSECA

Après plus de douze ans dans une entreprise qui m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et d'assurance,



j'ai décidé de créer ma propre société.





Mon business consistera à l'installation, réglages, dépannages, formations sur des systèmes électroniques embarqués pour tous types d'engins.



Ma formation technique et mon parcours atypique sont des atouts qui garantissent ma réussite professionnelle.



Mon sens inné de l'organisation ainsi que de la mise en application de procédure ont permis de faire évoluer mon entreprise.



Je souhaite créer un partenariat avec des entreprises qui seront me donner la chance de prouver mon professionnalisme.



Langues: Espagnol, Portugais, Anglais.



N'hésitez pas à me contacter pour tout complément d'information.



Mes compétences :

Bricoleur

Management