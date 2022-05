Patrice MASSERON

Au sein du service d'inspection reconnu du site YARA de Montoir de Bretagne (44), site SEVESO seuil haut, j'œuvre pour la protection des personnes et des biens en statuant sur l'intégrité des équipements sous pression. Réalisation des inspections périodique réglementaire et des contrôles en marche des réservoirs, colonnes, tuyauteries de l'ensemble du site.

Participation active à l'élaboration des modes opératoire de réparation des équipements en collaboration avec les services maintenance et exploitation.



Mes compétences :

CND

CODAP

CODETI

Équipement sous pression

Inspection

SIR

Technicien Méthode

TMD

TUYAUTERIE