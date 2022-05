Patrice MESNIER

Loin des tendances de l”art conceptuel”, j’ai décidé de créer des sculptures figuratives.



J’ai découvert la sculpture en compagnie de Jean Tinguely et Nicky de Saint Phalle, dans l’ancien atelier du célèbre Brancusi, et je suis devenu ensuite l’élève du sculpteur Del Debbio.



J’ai choisi mon matériau, le métal, après quelques recherches.



Mon parcours de sculpteur

Mes expositions et dossier de presse:

Je vous invite à visiter mon site:



