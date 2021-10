Patrice POULMARC'H

Mon métier est de diriger un réseau d'agences dans le secteur de la prestation de service aux entreprises.



Homme de challenge et de résultat, je dispose d'une réelle maîtrise de management d'équipes significatives et de centres de profits multi-sites dans la recherche permanente d'organisations parfaitement optimisées.



Mes compétences :

Management

Transport

Logistique

Vente

Développement commercial

Négociation

Management / Gestion / Organisation Transport

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Suivi commercial et administratif

Coaching, pilotage et animation commerciale