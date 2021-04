Patrícia FERNANDES

Bonjour,



Je travailles chez SICI93 comme commerciale, située à Braga, au nord du Portugal.



Nous faisons partie du groupe Nextil dont le siège social est actuellement en Espagne, plus précisément à Barcelone.



Au sein du groupe nous avons 9 entreprises situées, en Espagne, au Portugal et aux États-Unis. Chaque entreprise est dotée dun savoir-faire spécialisé.



Sici93 est la division de luxe du groupe Nextil.

Nous produisons essentiellement des produits en jersey, dont les qualités sont les plus nobles destinées au marché haut de gamme, avec des fibres innovantes et durables (organiques, recyclées), avec des teintures 100% naturel, nous sommes également certifiés GOTS.



Nous travaillons en collaboration avec différentes maisons de mode.



Vous pouvez nous visiter sur notre site : www.sici93.pt.





Cordialement,

Patricia Fernandes.

Mail: posto42@sici93.pt