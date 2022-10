Patricia LORO

Cœur de métier : le Marketing -Vente. Développement commercial



Accompagner les entreprises dans le développement de leur Chiffre d'affaires.

Mon objectif: Le résultat.

La réussite et encore plus belle quand elle est partagée...



Audit de l'organisation commerciale. Identification des déperditions.

Mise en oeuvre d'une politique commerciale à la ligne client et famille de produit.

Formalisation et mise en application d' outils d'aide à la Vente.



Formation,supervision & encadrement d'une équipe..



Analyse de la demande et des attentes.

"Qui achète Quoi et pourquoi", pour déterminer "Quoi vendre à Qui et comment".

Le travail par écart de chiffres me permet de mesurer les enjeux, hiérarchiser les actions, établir un PAC



Réferences PME PMI confidentielles,ou sur demande motivée.



Ma seconde passion : Les Balkans du Sud Est.

Sourcing / Prospection/étude d'implantation, aide à la négociation, suivi, contrôle qualité..

Macédoine en priorité, puis Bulgarie, Serbie.

Je connaît ces cultures et les différentes opportunités de marché



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Communication

Marketing

Distribution sélective

Management

Formation

Marketing territorial