J'ai a mon actif une expérience significative et réussie de 25 ans dans le secrétariat et plus récemment dans le domaine technique et commercial dont je maîtrise parfaitement les techniques.

Rigoureuse, organisée et autonome, vous apprécierez mon aisance relationnelle, mon adaptabilité, ma polyvalence et mes connaissances.



Mes compétences :

Bonne présentation

dynamique

Motivée

Présentation

Sens des responsabilités