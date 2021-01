Patrick BAUP

Mousse & Confection est spécialisée dans la confection sur mesure de coussins et matelas. Nous proposons plus de 5000 références de revêtement pour toutes les applications. Nous réalisons pour nos clients particuliers des agencements intérieurs et extérieurs. Notre clientèle professionnelle est essentiellement constituée d'hôtels ou d'architectes pour lesquels nous réalisons tous types de confection.



Quelques références :

- Hôtel Renaissance Aix en Provence 5 étoiles (Groupe Marriott)

- La Bastide de Gordes 5 étoiles ( LOV hôtel Collection)

- Grand Hôtel du Roi René Aix en Provence 5 étoiles (Groupe Accor)

- Le SHOW CASE étabissement de nuit Paris 8ième.



Bonne visite sur : www.mousseconfection.com



Mes compétences :

Commercial

Gestion commercial

Organisation