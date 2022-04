Brigitte POULIQUEN

15 ans d'expériences professionnelles dans le secteur du transport et de la logistique



depuis 2 ans 1/2 à mon poste actuel - création de l'activité transport au sein de Labo-services : transport multi-modes et pluridisciplianires



Avant ce poste, j'ai exercé pendant 5 ans la fonction de responsable logitique national chez Labo services



de 2001 à 2003 - chargée d'études senio en bureau d'études européen chez Giraud International



1996-2001 - responsable d'exploitation chez Sita Ile de France (agende déchets inductriels dangereux) - poste opérationnel avec le management d'une équipe de 10 conducteurs et de personnel administratif



Mes compétences :

Achat

Conseiller à la sécurité

Logistique

Logistique achat

Sécurité

Transport