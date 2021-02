Mes compétences technique alliées à mes connaissances en communication, marketing et commerce, ainsi que ma disponibilité, me permettent d'évoluer sereinement et efficacement au sein d'une entreprise.



Passionné par les sports mécaniques j'ai pu valoriser mon savoir-faire via des expériences professionnelles dans les secteurs automobile, motocycle et publicitaire. Ces expériences m'ont permis d'acquérir une polyvalence que je suis prêt à mettre à votre disposition ...