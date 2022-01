Patrick BEN BOUAZIZ

Que vous soyez en amont d’un projet et à la recherche de conseils, en besoin de formation sur une thématique précise, d’un moyen d'augmenter votre taux d’occupation, d’une identité mieux définie, d’une meilleure rentabilité, ou encore que vous soyez en difficulté et à la recherche d’outils permettant de relancer votre activité, l’improvisation n’a pas sa place dans votre projet. Il est alors essentiel de vous entourer de spécialistes hôteliers.



Nos savoir faire s’appuient sur des expériences professionnelles acquises comme cadres dirigeants dans de grandes sociétés et comme consultants au service de réorganisations d’entreprises, de création d’établissements en franchise et de redynamisation d’affaires.



En ce qui me concerne, mon sens pratique (j’ai commencé ma carrière par un CAP de cuisinier !) me permet de traiter chaque situation avec pragmatisme. Dans le contexte particulièrement difficile de l’hôtellerie restauration actuellement, les solutions sont évidemment toujours sur mesure et pluridisciplinaires.



Nos domaines d'interventions.



Gestion :

Gestion pour le compte de tiers,plan de redressement, business plan, calcul de la marge et des coûts, rentabilité financière, compte d’exploitation mensuel, mise en place et tenue de tableaux de bord, gestion du personnel, présentation de stratégie & négociations auprès du comité d'exploitation ou du CA .



Management :

Constitution d’équipes, recrutement de personnel, employés et cadres ; animation et gestions des équipes, définition d’objectifs, management de transition (pilotage de projet).



Formation :

Elaboration de plans de formation, animateur de modules en gestion et management du personnel de l’hôtellerie restauration.



Commercial :

Création, mise en place et animation de réseau de franchise, création de stratégie commerciale, mise au point d’argumentaires et animation d’équipes de commerciaux.



Technique:

Assistance à la maîtrise d'ouvrage



Quel que soit vos besoins afin de développer au mieux votre entreprise, la Compagnie du Trèfle mettra à votre disposition le consultant le plus compétent en fonction de votre situation. Ce professionnel de l’hôtellerie-restauration vous épaulera lors de diverses situations afin d’arriver aux objectifs fixés.



Toutes formes d’interventions seront étudiées.



Mes compétences :

Formation continue

Gestion

Gestion du personnel

Restructuration

Management de transition

Hôtellerie

Restauration

Management

Gestion de projet