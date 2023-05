Patrick FERRAÏOLI

Parcours professionnel :

- Création du groupe FORMALINK, spécialisé dans les formations inter et intra dans les domaines, juridique, fiscal, économique et social

- Consultant-formateur et dirigeant d’une société de formation dans le secteur de la Banque-Finance-Assurance pendant 11 ans

- Gestionnaire de patrimoine dans un grand groupe pendant 12 ans

Cœur de métier :

Ingénierie pédagogique :

-Passionné par la transmission du savoir et par l’ancrage de la connaissance au service de la mobilisation dynamique de la compétence

-Maîtrise de l’optimisation des nouvelles technologies dans l’ingénierie de la formation professionnelle continue

-Convaincu par l’explosion du Digital Learning dans les futures stratégies d’enseignement, d’apprentissage et de formation





Mes compétences :

Assurances

Banque

Blended Learning

Finance

Formation

Recrutements