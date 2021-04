Patrick FOHR

Technicien méthodes spécialisé dans le secteur inspection automatique des seringues remplies, je m’occupe de plannifier les maintenances préventives (trimestrielles, semestrielles et annuelles) de deux lignes d’inspection, de proposer des améliorations (création et gestion de "change control", modification documentaire, ...) et de gérer un plan d’action, de faire des standards de dépannage et des formations aux techniciens de maintenance et conducteurs de lignes. Je participe au projets de nouveaux équipements.



Mes compétences :

Vision