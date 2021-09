Patrick GAUDARD

Domaines d'intervention :

Gestion du changement : adaptation aux normes internationales, transfert d'activités, travaux de mise en conformité, nouveaux produits, mutation, formation du personnel.



Développement de produits nouveaux : montage des dossiers de subvention, recherche des partenaires, élaboration des dossiers techniques, détermination des pistes à explorer, conduite de projet.



Recherche d'améliorations et de gisements d'économies,



Mise en place de cahiers des charges techniques de prestations et/ ou d'approvisionnements,



Assistance réglementaire agro – alimentaire internationale



Accompagnement évaluation management de la qualité et /ou sécurité alimentaire



Gestions économique et technique des déchets et sous-produits, valorisation, recherche de débouchés



Stratégie de développement industriel, plan directeur inbdustriel



Mes compétences :

Management