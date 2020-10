Patrick QUILGARS

Jai fait la totalité de ma carrière professionnelle depuis 1991 au sein du Crédit Foncier au sein du service de lExpertise et de Foncier Expertise pour y occuper des fonctions dExpert Immobilier à PARIS, BORDEAUX, NANTES et RENNES.



Joccupe, depuis 1998, la fonction dExpert sur les secteurs de Bretagne et Basse Normandie et depuis 2010 assure la responsabilité du pôle expertise Ouest (Bretagne et Basse Normandie), contrôle des expertises et visas.



Je suis depuis 2009 membre de lI.F.E.I (Institut Français de lExpertise Immobilière) et expert REV (Recognised European Valuer).



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





.Depuis 2010 : CREDIT FONCIER/FONCIER EXPERTISE

Direction Régionale des Expertises Ouest

(Bretagne, Basse-Normandie)

Responsable Centre Régional Expertise Ouest



.Depuis 1998 : CREDIT FONCIER/FONCIER EXPERTISE

Direction Régionale des Expertises Ouest

(Bretagne, Basse-Normandie)

Expert Immobilier à RENNES



.De 1995 à 1998: CREDIT FONCIER/FONCIER EXPERTISE

Direction Régionale des Expertises Pays de

Loire(Pays de Loire)

Inspecteur - Expert Immobilier à NANTES



. De 1993 à 1995 :CREDIT FONCIER/FONCIER EXPERTISE

Délégation Régionale du Sud Ouest

Inspecteur - Expert Immobilier à BORDEAUX



.De 1991 à 1993 :CREDIT FONCIER/FONCIER EXPERTISE

Paris

Expert Immobilier en formation puis central



. 1991 à 1992 :FONCIER EXPERTISE

Stagiaire à Foncier Expertise (SEIEF)









COMPETENCES



Analyse du risque immobilier, opportunité de lopération et évaluations en valeur vénale pour toutes opérations de crédit (particuliers et professionnels).



Estimations dimmeubles appartenant à des investisseurs institutionnels ou autres mandants pour Foncier Expertise.



Estimations en valeur vénale ou locative de tout type de bien immobilier (immeubles, appartement, maisons, locaux commerciaux, locaux industriels/activités, hôtels, cliniques, charges foncières)



Mes compétences :

Immobilier