Patrick SCHROEDER

Responsable expédition chez Mecatherm et Caddie, exploitant transport chez STG et responsable de dépôt chez Carglass me permettent daffirmer que je possède de très bonnes connaissances du milieu industriel, du milieu du transport, de la gestion de flux et de la gestion du personnel.



Habitué à la mise en place de partenariats, en recherche perpétuelle de satisfaction client, je mets à votre disposition mes compétences, mon savoir-faire, mon savoir-être et ma fraîcheur.



Mes compétences :

SAP

Management opérationnel

Réactivité

Amélioration continue

Transport international

Logistique industrielle