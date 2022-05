Paul-Emmanuel FRANCHE

Après une année de césure en Sûreté de fonctionnement et diplôme d’ingénierie aéronautique à l’IPSA (Paris), j’ai passé les trois dernières années en tant que jeune ingénieur d’études FMDS (fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité) au sein du groupe Airbus dans sa filiale APSYS.

Compte tenu de ma formation initiale je suis principalement intervenu sur des activités de SdF au niveau système ou au niveau équipements mécaniques (side stick, actionneurs, moteurs électriques, portes cargo, etc.).

Bien que de formation aéronautique, j’ai également eu l’occasion d’intervenir sur des systèmes spatiaux (bras mécanique pour satellite) ainsi sur des projets de ballons stratosphériques ou encore sur des activités de support méthodologique SdF spatial.

J’ai également réalisé des analyses de sécurité sur des infrastructures industrielles (Centrales de traitement d’air, réseau électrique, réseau d’eau, etc.) dans le domaine spatial et ATM (Air Traffic Management).

Plus récemment, j’ai également eu l’occasion d’intervenir sur des activités ZSA (Zonal Safety Analysis) dans le domaine aéro.





Mes compétences :

ATM

Safety

Reliability

FMDS

FMEA

Aéronautique

Ingénieur

Sureté de fonctionnement

ZSA

RAMS

Spatial