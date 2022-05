Actuellement jeune diplômé du Mastère spécialisé M2c (Marketing, Management et Communication) à l’école supérieure de commerce de Toulouse (maintenant appelée Toulouse Business School) et d’un bachelor également dans le marketing et la communication, je suis à la recherche d'un CDI.



Je suis d’un tempérament sociable, sensible et porté vers les contacts humains. Je suis également une personne sérieuse n’ayant pas peur des responsabilités et motivé pour apprendre du monde professionnel