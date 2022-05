Paul-François COLLIN

Après une "première carrière" dans la Fonction Publique Hospitalière, comme directeur adjoint (Hôpital de La Mure, CH d'Aix en Provence), puis comme directeur d'établissement (CH de Gaillac), j'ai rejoint en 2007 la Mutualité comme directeur des Etablissements de Santé de la Mutualité Tarnaise (UMT devenu UMT Terres d'Oc)). Mais l'âge de la retraite arrivant, j'ai cessé mes fonctions depuis juillet 2014.

J'exerce depuis début 2015 des activités de consultant et de formateur , auprès d'organismes de formation ou par la petite structure que j'ai crée: "PFC".

J'exerce encore des fonctions d'enseignement sur la protection sociale (en IFCS).

J'ai exercé des fonctions de représentation à le Fédération Hospitalière de France et à la délégation régionale de la FEHAP.

J'assume quelques responsabilités volontaires : Réseau départemental de soins palliatifs (Resopalid 81), administrateur d'EHPAD.

Je suis né en 1950 ( calcul facile de mon âge) et je suis marié. J'ai quatre filles.

J'ai fait mon service militaire dans la Marine Nationale.



Mes compétences :

Formation

Management

Organisation

PROTECTION SOCIALE

Santé

Système d'Information