Saint-Cyrien, officier des troupes de marine breveté du Collège interarmées de défense (école de guerre), le lieutenant-colonel Paul Haéri a alterné des fonctions d'anticipation et de veille stratégique à l'état-major des armées et des affectations en unité de combat en métropole et outre-mer;

Aujourd'hui directeur des ressources humaines du Groupe CMA CGM, le troisième armateur mondial pour le transport de conteneurs, il a auparavant exercé les responsabilités de directeur central du réseaux commercial et des agences maritimes de CMA CGM présents dans 165 pays, et de directeur de la coordination de Catering International & Services (CIS), le spécialiste du catering en milieux difficiles pour l'industrie pétrolière et minière.



De la guerre à la paix : Pacification et stabilisation post-conflit, Editions ECONOMICA, Juin 2008.



