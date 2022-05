Paul-Henri BOTELLA

Manager passionné par la gestion et le développement des activités industrielles et commerciales des PME / ETI. Approche " business ", culture de l'objectif, curiosité et créativité.

Anglais courant - Mobilité France

Fonctions occupées :

- Directeur de filiale

- Directeur Finance & RH

- Directeur administratif et financier

- Responsable du contrôle de gestion et trésorerie



Secteurs :

- commerce BtoB (GSB)

- commerce BtoC (second œuvre bâtiment et industrie)

- services et ingénierie nucléaire

- agro-industrie

- agroalimentaire

- service aux entreprises

- design



Compétences :

✔ Controlling :

création de la fonction et des outils, reporting, forecast, KPI, processus budgétaire, gestion de projets, comptabilité analytique, suivi de la performance des activités, aide à la prise de décision



✔ Direction administrative et financière :

Clôtures mensuelles et annuelles, liasse fiscale, supervision des .fonctions support, relations Groupe, CAC, administrations, banques, assurances, gestion de trésorerie, recouvrement, dossiers juridiques et suivi de contrats



✔ GRH : relations IRP, gestion des conflits sociaux, conduite de PSE, politique RH (paie, recrutement, formation)



✔ Direction générale :

Projet stratégique, plan moyen terme, business plan, programmes opérationnels, organisation et mise en œuvre des moyens humains, matériels et financiers, analyse des marchés, axes de développement, partenariats, offre commerciale, politique tarifaire, contrats de distribution BtoB, représentation de l'entreprise, pilotage du P&L, certification qualité



✔ Gestion de crises :

Rappel produits grand public (distributeurs, DGCCRF), crise de trésorerie, crise de management, crise sanitaire (agroalimentaire), mouvements sociaux



✔ Gestion du changement :

Définition cible organisationnelle, fédération des équipes, organisation et mise en œuvre, systèmes de gestion, (ERP, SIRH), retournement.



Logiciels : Excel, Word, Access, SAP, SAGE, Oracle, Ciel



Contact : pbotella92@icloud.com

Mobile : 06 26 64 53 34



Mes compétences :

US GAAP

SGBD

SAP

Hyperion

ETL

Business Objects

Sécurité informatique

Procédures collectives

Système d'information

Gestion des ressources humaines

Pack office MS

Procédures internes

Gestion de projet

Conduite du changement

Fiscalité des entreprises

Pilotage du P&L

Management d'équipes

Contrôle de gestion et budgétaire

Comptabilité générale et analytique

Développement commercial

Gestion de trésorerie

Direction générale

Animation commerciale

Marketing opérationnel

Reporting financier

Restructuration d'entreprise

Planning stratégique

Relations sociales & syndicales

Activity Based Management (ABM)

Activity Based costing (ABC)