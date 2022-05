Paul-Henri DUILLET

SPECIALISTE DE DIRECTION GENERALE INTERNATIONALE, Direction de Filiale ou de Zone, problématique de "business" émergent dans les secteurs du luxe, la dermatologie, la distribution sélective,des cosmétiques ou de la grande consommation.



Actuellement, Directeur Général Parfums Ch.Dior Russie.



Expérience L'Oréal (1982-2005)

-11 ans de Direction générale: patron de filiales, direction adjointe de Zone (Asie). Pays émergents.

-11 ans de marketing sous toutes ses formes: développement, international. Soin de la peau, capillaire, maquillage, déodorants, corps. Marques/métiers émergents.



Domaines de compétence:

-développement et management de filiales(PME).

-Expérience multi-marchés (Luxe, Grande consommation, coiffure professionnelle), muti-cicuits de vente (Grands magasins, Food,Drug), multi-pays.

-développement de produits (soin de la peau, capillaire, deo) et de marques.

-Organisation de structures, management et animation des hommes en contextes internationaux.



Mictro CV:

2006 Directeur Général Parfums Ch.Dior Russie.



2005 Directeur Général, chargé de mission Zone Asie (Paris): lobbying auprès des instances réglementaires sanitaires ASEAN. Création et Présidence de l'International Cosmetic Companies Council ASEAN. Proposition de synergies entre les différentes filiales L'Oréal pour l'ASEAN.



1999-2004 Patron de filiale (Philippines): produits publics, coiffure,luxe.Développement et rentabilité de la filiale.Prise de leadership sur certains marchés. Création de la Division Luxe.140 personnes (plus 200 sous-traités).



1996-1998 Patron de filiale (Malaisie): produits publics, coiffure.Remise à flot de la filiale et reprise des activités agents.

1993-1996 Directeur Général Adjoint de Zone en charge de l'Asie pour les Produits Publics (grande consommation).

1990-1993 Directeur Marketing International Produits Publics (Asie-Afrique-Moyen Orient-Australie).



Mes compétences :

Asie

Business

Communication

Cosmétiques

Directeur général

Direction générale

Distribution

Distribution sélective

Europe

Grande Consommation

International

Luxe

pays émergents

Pharmacie